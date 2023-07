Afinal, Osasuna vai mesmo jogar a Liga Conferência

Clube espanhol ganhou o recurso e vai competir na Liga Conferência Europa, em 2023/24.

O Osasuna anunciou esta terça-feira que venceu o recurso que impôs no Tribunal Arbitral do Desporto e vai, por isso, poder competir na Liga Conferência Europa esta temporada. O emblema de Pamplona tinha sido punido pela UEFA devido a um caso de manipulação de resultados na época 2013/14, no qual foi declarado inocente.

Desta forma, e 17 anos depois, o Osasuna regressa às competições europeias.