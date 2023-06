Afinal, Henry não deve ser o adjunto de Nagelsmann no PSG

Lenda do futebol francês estava apontada à equipa técnica do alemão, mas responsáveis do clube chumbaram o nome

Thierry Henry não deverá ser adjunto de Julian Nagelsmann no PSG. A lenda do futebol francês estava a ser apontada ao cargo, até por causa de Mbappé, mas não deverá ingressar no Parque dos Príncipes.

Segundo o L"Équipe, foram os responsáveis do clube parisiense a recusar a entrada de Henry. A falta de relação entre o antigo avançado e Nagelsmann terá sido o motivo encontrado pela direção.

O jovem técnico alemão queria a presença de Henry na sua equipa técnica. A falta de conhecimento do futebol francês podia ser corrigida por alguém experiente, mas o argumento não foi suficiente para a direção do PSG.

A recusa pela entrada de Henry não deve ser suficiente, no entanto, para afastar Nagelsmann do PSG. Ainda assim, como escreve o AS, as negociações estão a avançar de forma mais lenta do que era previsto.