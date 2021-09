Afeganistão vai proibir mulheres de praticar desporto para que corpos não sejam vistos

Em causa está o risco de a cara ou do corpo feminino não ficarem totalmente tapados, algo que não é tolerado pelo Islão.

O desporto será interdito às mulheres no Afeganistão, disse, numa entrevista à cadeia televisiva e de rádio australiana SBS, o responsável cultural no novo governo talibã do país asiático.

"Estamos na era dos media, haverá fotos e vídeos e as pessoas veem isso. O Islão e o Afeganistão não permitem que as mulheres joguem críquete ou o tipo de desportos em que ficam expostas".