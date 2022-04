AFC propõe criação de Superliga asiática em 2024/25

Proposta também apoiada pela Confederação Africana de Futebol

De acordo com a imprensa saudita, a Confederação Asiática de Futebol (AFC) está a favor da criação de uma Superliga asiática, numa intenção também apoiada pela Confederação africana.

Segundo a fonte, a ideia da AFC passa por inaugurar a competição na época 2024/25, reunindo as 24 melhores equipas do continente asiático, entre as quais emblemas dos Emiratos Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Uzbequistão, Japão, Coreia do Sul, China e Austrália.

Os media sauditas avançam ainda que a AFC prevê entregar até 14 milhões de euros ao vencedor da Superliga asiática, oferecendo ainda dois milhões aos clubes que assegurarem a presença na competição.

Na Europa, a proposta da criação da Superliga, encabeçada pela Juventus, Real Madrid e Barcelona, não foi recebida de bom grado pela generalidade dos adeptos, que se revoltaram nas redes sociais em 2021, aquando do anúncio inicial da mesma, numa posição apoiada mais tarde pela UEFA e FIFA.