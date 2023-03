Afastado por acusações de agredir a mulher, apareceu em jogo de treino do São Paulo

O avançado Pedrinho estaria afastado do grupo desde dia 3 de janeiro, mas imagens divulgadas pelo Coritiba após um jogo de treino mostraram-no em campo

Acusado de agredir a mulher, Pedrinho, do São Paulo, pediu para se afastar do clube no dia 3 de março, de forma a poder acompanhar devidamente o processo judicial. No entanto, apareceu num jogo de treino desta segunda-feira contra o Coritiba, em imagens do ensaio divulgadas pelo clube que é orientado pelo português António Oliveira.

O São Paulo disse em comunicado, no início de março, que acompanharia o caso de perto para decidir sobre possíveis sanções ao jogador e sobre a sua permanência no clube.

Mas ao aparecer no vídeo divulgado pelo Coritiba, gerou mal-estar entre os adeptos do São Paulo, que querem mais transparência no clube.