Afastado no Manchester United, Greenwood terá mercado em Itália

A Juventus estará interessada na contratação de Greenwood, que também já foi associado a Milan e Roma.

Mason Greenwood poderá tentar relançar a carreira em Itália. De acordo com o jornal inglês The Sun, a Juventus está interessada no avançado que está a treinar à parte no Manchester United. Além disso, Milan e Roma e clubes da Turquia já foram associados ao jovem futebolista.

Segundo a publicação, a Juventus quer tentar um empréstimo. E estará na esperança de que Pogba, médio que joga nos bianconeri e que já representou o Manchester United, possa ter influência no negócio.

Greenwood está afastado nos red devils desde janeiro de 2022, altura em que foi acusado de violência doméstica pela namorada. Pouco mais de um ano depois, no início de fevereiro de 2023, as queixas foram retiradas e o inglês voltou a ficar em liberdade, mas não foi reintegrado nos trabalhos do clube de Old Trafford - tem mais dois anos de contrato.