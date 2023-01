Afastado desde outubro por "problemas físicos e mentais", Sancho voltou aos treinos

Ten Hag confirmou que o avançado voltou ao trabalho, mas não garantiu que seja opção já no próximo jogo.

Jadon Sancho voltou a trabalhar com a equipa. O avançado internacional inglês foi dispensado em outubro e na altura Erik ten Hag justificou a decisão com "problemas físicos e mentais" do jogador. Na quinta-feira, o ex-Borussia Dortmund treinou novamente com a equipa, mas não deve ainda ser opção no domingo, frente ao Arsenal.

"Ainda não tenho resposta para isso. Ele está a dar o passo seguinte. Ontem [quinta-feira] integrou o treino de conjunto, aquele último treino antes do jogo. Vamos dar continuidade a isso nos próximos dias, na próxima semana, e vamos passo a passo", detalhou o treinador dos red devils.

A última vez que Sancho esteve em campo foi a 30 de outubro, na vitória por 1-0 sobre o West Ham. Mas não saiu do banco de suplentes.

O Manchester United visita o terreno do líder Arsenal no domingo (16h30), na 21.ª jornada da Premier League.