AFA promove homenagem a Diego Maradona em jogos da liga argentina

Falecido em novembro de 2020, a memória de Diego Maradona continua viva no país-natal. A Federação Argentina de Futebol (AFA) anunciou, esta sexta-feira, que irá promover uma homenagem ao célebre futebolista a propósito do 61.º aniversário.

No próximo sábado, dia em que "El Pibe" completaria mais um ano de vida, os jogadores da I Liga argentina entrarão em campo vestidos com uma camisola de tributo. Mais: os capitães de cada equipa em ação vão envergar uma braçadeira com as cores da bandeira albiceleste e a silhueta do antigo jogador.

A iniciativa de homenagem a Maradona da AFA contempla ainda uma interrupção de cada jogo ao minuto 10 - número com que "El Pibe" jogava preferencialmente - para um aplauso geral à memória do craque que perdeu a vida há quase um ano.