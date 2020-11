AEK soma quarta vitória seguida, antes da receção ao Braga

O AEK Atenas, que na próxima quinta-feira recebe o Sporting de Braga, somou este domingo a quarta vitória seguida na Liga grega de futebol, na visita ao Asteras Tripolis, por 2-1, e subiu ao terceiro lugar, na 10.ª jornada.

A quatro dias do duelo com os minhotos, para o Grupo G da Liga Europa, a formação de Atenas venceu com golos do croata Marko Livaja, aos 13 minutos, e do iraniano Karim Ansarifard, aos 58, enquanto o argentino Jeronimo Barrales anotou o tento da formação da casa, aos 44.

Os portugueses Nélson Oliveira e André Simões começaram no banco de suplentes dos atenienses e foram lançados pelo técnico Massimo Carrera no decorrer do segundo tempo.

O AEK subiu ao terceiro lugar, com 19 pontos, em igualdade com o Aris, quarto, que no sábado perdeu com o líder Olympiacos (22), treinado pelo português Pedro Martins.

Na quinta-feira, o AEK recebe o Sporting de Braga, em jogo da quinta jornada do Grupo G da Liga Europa, agendado para as 17:55 (hora de Lisboa) e no qual os bracarenses poderão garantir o apuramento para os 16 avos de final.