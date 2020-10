AEK regressa aos triunfos após derrota em Braga

O AEK segue na quarta posição do campeonato grego com 10 pontos.

O AEK Atenas, que perdeu por 3-0 com o Braga para o grupo G da Liga Europa, venceu ese domingo por 1-0 em casa do Giannina, para a sexta jornada da liga grega.

Com os portugueses Paulinho e Hélder Lopes a titulares e Nélson Oliveira chamado a jogo aos 70 minutos, o AEK marcou o único golo da partida pelo iraniano Karim Ansarifard, aos 16 minutos, na conversão de uma grande penalidade.

O AEK segue na quarta posição do campeonato grego com 10 pontos, a três do líder Aris, enquanto o Giannina ocupa o oitavo lugar, com cinco.

O Braga venceu por 3-0 na receção ao AEK na jornada inaugural do grupo G e lidera com os mesmos três pontos dos ingleses do Leicester, que derrotaram pelos mesmos números os ucranianos do Zorya.

Na quinta-feira, na segunda ronda do grupo G da Liga Europa, o AEK recebe o Leicester e o Sporting de Braga desloca-se à Ucrânia para defrontar o Zorya.