AEK empata com o PAOK antes de se deslocar a Braga

A formação de Atenas vai defrontar o Braga na quinta-feira, na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

O AEK empatou hoje a um golo na receção ao PAOK, treinado pelo português Abel Ferreira, em jogo da quinta jornada da Liga da Grécia.

A equipa de Atenas adiantou-se no marcador aos 23 minutos, pelo avançado iraniano Karim Ansarifard, mas o PAOK conseguiu empatar já perto do fim, aos 89, pelo dianteiro austríaco Thomas Murg.

O lateral direito português Paulinho foi titular no AEK, sendo substituído aos 70 minutos, por Starvos Vasilantonopoulos, enquanto os seus compatriotas e colegas de equipa Hélder Lopes e Nelson Oliveira foram lançados em campo aos 46 e 60 minutos, respetivamente, para os lugares de Mário Mitaj e Karim Ansarifard.

O Aris lidera o campeonato com 13 pontos, seguido do Olympiacos (menos um jogo), treinado pelo português Pedro Martins, e do Volos, ambos com 10, do PAOK, com nove, e do AEK, com sete, e menos um jogo.