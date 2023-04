Advogado defende comportamento "correto" de Immobile após acidente

De acordo com a imprensa italiana, o avançado da Lázio seguia no carro com as duas filhas quando embateu num elétrico na Piazza Cinque Giornate e o próprio indicou à polícia que o meio de transporte público foi o responsável pelo acidente, ao passar um semáforo vermelho.

Ciro Immobile, avançado da Lázio, sofreu este domingo um acidente de viação em Roma, tendo sido transportado para um hospital para observação, após ter fraturado uma costela, informou o clube da Liga italiana, em comunicado.

De acordo com a imprensa italiana, o avançado seguia no carro com as duas filhas quando embateu num elétrico na Piazza Cinque Giornate e o próprio indicou à polícia que o meio de transporte público foi o responsável pelo acidente, ao passar um semáforo vermelho.

No entanto, a versão de Immobile não condiz com o relato do condutor do elétrico, que garantiu ao jornal La Repubblica: "Eu lembro-me que passei um semáforo verde e vi o carro [do jogador] a chegar em alta velocidade".

Em reação, o advogado de Immobile publicou um comunicado nas redes sociais, no qual reitera que o avançado teve um comportamento "correto" antes do acidente.

"Os pensamentos do meu cliente, Ciro Immobile, que está afetado pelo que aconteceu hoje [domingo], vão para as suas duas filhas e para o condutor do elétrico, esperando que tenha uma rápida recuperação. Ele está aliviado por ninguém ter sofrido lesões graves e está ciente de que se comportou corretamente, tendo total confiança nas autoridades que se encontram a concluir a sua investigação", pode ler-se.

Ainda que sem ferimentos graves, a filha mais nova de Immobile foi igualmente encaminhada para o hospital, tal como o condutor do elétrico, sendo que do acidente resultaram danos consideráveis no automóvel do internacional italiano.

A cumprir a sétima temporada na Lázio, Immobile, de 33 anos, tem-se assumido como a principal referência da Lázio, atual segunda classificada da Serie A.