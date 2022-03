Advogada de Santi Mina, acusado de agressão sexual: "Ela usa saia e roupas apertadas?"

Santi Mina enfrenta julgamento por ter, alegadamente, abusado sexualmente de uma jovem em 2017

Médicos e psicólogos do Instituto de Medicina Legal de Almería depuseram esta quarta-feira na segunda sessão do julgamento contra os jogadores Santi Mina, do Celta de Vigo e David Goldar, do Ibiza, acusados por uma jovem de agressão sexual, em 2017. Especialistas referiram que a lesão genital que a jovem sofreu é "compatível e plausível" com a acusação efetuada, tendo diagnosticado ainda "sintomas" de stress pós-traumático "diretamente relacionados" com os eventos relatados.

Diego Capón e Manuel Ollé, advogados de defesa de David Goldar, garantiram estar satisfeitos com o rumo do processo, acrescentando que o central e o extremo do Celta de Vigo, que na altura em que surgiu a acusação representava o Valência, sentem-se "tranquilos".

Esta quarta-feira, várias pessoas depuseram no Tribunal de Almería, entre as quais médicos forenses, guardas-civis e psicólogos, com destaque para um investigador particular contratado pela defesa de Santi Mina, que explicou ter feito um "monitoramento à maior distância possível" à alegada vítima, com o propósito de perceber se os depoimentos da mesma sobre a própria vida social correspondiam à realidade.

Foi nesse depoimento que a advogada de Santi Mina chamou a atenção com uma pergunta sobre a jovem, questionando se ela usa "saia e roupa apertada", com o detetive a confirmar, dizendo que "é habitual". O investigador concluiu que a alegada vítima "tinha um comportamento normal" e que, durante a investigação à mesma, não testemunhou "nada de anormal", apesar de reconhecer não ser um especialista em psicologia.

O julgamento está previsto terminar na quinta-feira, em audiência pública, após sete outros peritos apresentarem o respetivo depoimento acerca de provas relacionadas com o caso. Caso seja condenado, Santi Mina arrisca uma pena de prisão até oito anos, de acordo com o que é pedido pelo Ministério Público espanhol, para além do pagamento de uma indemnização à denunciante.