Advogado de Dani Alves: "História de pavor não se coaduna com as imagens, ela procura-o"

Programa do canal Telecinco divulgou as palavras de Cristóbal Martell, advogado do antigo jogador do Barcelona e da seleção do Brasil

As palavras de Cristóbal Martell, advogado de Dani Alves no processo de alegada violação de que é acusado o brasileiro e pelo qual está detido preventivamente desde dia 20 de janeiro, foram divulgadas pelo canal televisivo espanhol Telecinco e nela o causídico sublinha o ambiente de "namoro sexual" que existia com a alegada vítima de 23 anos.

Segundo Martell, na zona VIP da discoteca Sutton, antes de acontecer a alegada violação, a própria vítima seduziu Dani Alves. "Esta história de medo e pavor não se coaduna de todo com o que se pode ver nas imagens do momento anterior na zona VIP. Já se demonstrou que houve namoro sexual, dançaram juntos, esfregando-se, ela toca-lhe no rabo em várias ocasiões... procura-o, sem mostrar esse cenário de terror que a jovem descreve depois perante o juiz", terá dito Martell.

O causídico tentou depois desmentir a acusação de que Dani Alves agarrou e bateu à vítima: "Nos exames efectuados à queixosa, não foram encontrados sinais de violência ou contenção".