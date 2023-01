Advogado de Dani Alves explica versões contraditórias do lateral

Dani Alves marcou presença no Mundial do Catar ao serviço do Benfica

Cristóbal Martell esteve esta sexta-feira reunido com o lateral, que está em prisão preventiva.

Cristóbal Martell, advogado contratado por Dani Alves no caso em que é acusado de agressão sexual, explicou os depoimentos contraditórios do lateral brasileiro. Martell esteve esta sexta-feira reunido com o cliente que representa e escutou do ex-jogador do Barcelona a versão sobre os factos ocorridos na noite de 30 de dezembro numa discoteca de Barcelona.

O advogado garante que presenciou "um discurso sólido", segundo conta a imprensa espanhola. Isto apesar de Dani Alves ter começado por garantir que não conhecia a jovem que o acusa de violação. "Porque tentava ocultar a infidelidade da mulher", assegurou Martell.

O lateral brasileiro, de 39 anos, está detido por suspeitas de agressão sexual. Os factos alegados terão ocorrido na noite de 30 para 31 de dezembro, numa discoteca de Barcelona, na qual Dani Alves terá agredido sexualmente uma mulher.

Dani Alves, que esteve no Mundial'2022, no Catar, viu o contrato rescindido com os mexicanos do Pumas e teve uma carreira de sucesso em Barcelona, onde passou alguns dias de férias em dezembro, após ter integrado a seleção brasileira que disputou o último Campeonato do Mundo.