Advogada de Mendy: "A acusação pinta estas mulheres como vítimas, mas no mundo real..."

Elanor Laws, advogada de Benjamin Mendy, defendeu que as denunciantes "não são adolescentes vulneráveis e sem escolha quanto ao seu modo de vida", mas jovens mulheres que decidiram ir às festas do jogador. Quando à mansão onde alegadamente aconteceram os abusos, considerou que a propriedade "não é uma casa de horrores", como anteriormente descrito pela acusação.

O jogador Benjamin Mendy, lateral esquerdo do Manchester City e campeão do Mundo pela França em 2018, está a ser julgado no tribunal inglês de Chester por sete acusações de violação, uma acusação de tentativa de violação e uma de abusos sexuais.

Depois de Timothy Cray, procurador do caso, ter arrasado o jogador e o seu amigo Louis Saha Matturie, acusado de seis crimes de violação e três crimes de abuso sexual, chamando-lhes "violadores e predadores em série", foi a vez de Elanor Laws, advogada de Mendy, prestar declarações.

Laws começou por negar que a mansão de Mendy, onde alegadamente aconteceram os crimes sexuais, seja uma "casa de horrores", como anteriormente descrito pela acusação.

"Estas festas eram caóticas e aconteciam numa casa aberta e com segurança mínima. Não só estas mulheres queriam ir para lá como voltaram várias vezes. Isto não é um julgamento de aliciamento ou tráfico sexual. Não estamos a lidar com crianças ou raparigas que não tinham escolha. Estas não são adolescentes vulneráveis e sem escolha quanto ao seu modo de vida", salientou.

"Elas queriam ir a estas festas. Elas queriam sair à noite, ir a áreas exclusivas, dançar, divertirem-se e conheceram pessoas como Mendy. Elas queriam um pouco da fama de terem conhecido um jogador de futebol. Elas são jovens mulheres que decidiram sozinhas que iam ter sexo com pessoas que não conheceram antes. Foi a escolha delas. Isto não é um tribunal de moral e elas decidiram ter sexo desprotegido", prosseguiu a advogada.

Laws terminou o discurso alegando que a "acusação está a pintar estas mulheres como vítimas mas, no mundo real, elas foram a estas festas, fizeram escolhas adultas e, nalgumas vezes, arrependeram-se".