Advogada de Mbappé explica polémica publicitária: "Kylian quer intervir no que gera"

Astro do PSG recusou participar em anúncios publicitários da França

Após Mbappé ter recusado participar em anúncios publicitários da Federação Francesa de Futebol no início desta pausa internacional, esta segunda-feira, a advogada do astro francês, Delphine Verheyden, veio explicar a decisão, por via de declarações ao jornal L'Équipe.

"Quando um jogador é chamado pela primeira vez à seleção francesa, ele assina um documento que lhe é entregue e que regerá os seus direitos e as suas obrigações na seleção nacional. Este documento entra em vigor quando é assinado e expira cinco anos após o fim da carreira profissional. Não é realista assumir um compromisso tão longo", começou por considerar.

Verheyden referiu também que os compromissos assinados com a Federação francesa apresentam riscos para a imagem dos jogadores.

"Além da perda de rendimentos que pode haver para os jogadores, existe sobretudo um grande risco de distorção da sua imagem. A imagem está associada a valores. Estes valores são expressos nomeadamente nos anúncios em que os jogadores participam. É importante que os jogadores estejam sintonizados com os anúncios em que estão. Eles são um modelo para o público jovem. Esse papel precisa de ser tratado com cuidado", alertou a advogada, recordando a atitude tomada por Mbappé após a conquista francesa do Mundial'2022.

"No final do Mundial, Kylian tentou, apesar do incrível número de propostas recebidas, seguir sempre uma linha nas suas escolhas. Em vez de alimentos que poderiam levar à obesidade, ele escolheu uma marca de comida orgânica para crianças. Isso não significa que ele próprio seja totalmente irrepreensível no que consome, mas que quer transmitir as mensagens corretas aos mais novos que são influenciados pelos seus ídolos", revelou.

"Se colocamos o nome do jogador numa camisola, ele deve receber alguma coisa. Cada um é livre para decidir se quer ficar com esse dinheiro ou se quer beneficiar o futebol a partir da base. Kylian quer intervir no que ele gera", concluiu Delphine Verheyden.