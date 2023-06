Advíncula jogou 15 minutos com lesão ligamentar e acabou ovacionado

Antigo jogador do V. Setúbal lesionou-se no Boca Juniors-Colo Colo, da Libertadores, quando a sua equipa já tinha esgotado as substituições

Luis Advíncula, internacional peruano que atua no Boca Juniors e passou pelo V. Setúbal, teve uma noite de sacrifício na Taça Libertadores, no triunfo sobre o Colo Colo, e acabou ovacionado.

O extremo lesionou-se a 15 minutos do final da partida, quando a equipa argentina já tinha esgotado as substituições, e mesmo com uma lesão ligamentar no joelho direito não se rendeu e permaneceu em campo, com algumas corridas em sofrimento e dor intensa.

Em princípio o peruano sofreu uma distensão de ligamentos, mas ainda será reavaliado.

¡SE LESIONÓ ADVÍNCULA ANTE COLO COLO!



La ovación que recibió Luis Advíncula en la ️ Bombonera en el partido entre Boca Juniors ante Colo Colo por Copa Libertadores . El lateral peruano jugó los últimos minutos del encuentro casi lesionado, pero mostró un gran rendimiento hasta el final.

ATENCIÓN BOCA - Tras dejar la vida vs. Colo-Colo, lesionado, Advíncula se retira de La Bombonera con una férula.

ATENCIÓN BOCA - Tras dejar la vida vs. Colo-Colo, lesionado, Advíncula se retira de La Bombonera con una férula. pic.twitter.com/Sd7Utbk0ZZ - SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2023