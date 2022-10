Adversários de Braga e FC Porto vencem na Bélgica

Union Saint-Gilloise e Club Brugge somaram três pontos no campeonato.

O Union Saint-Gilloise, adversário do Braga na Liga Europa, e o Club Brugge, oponente do FC Porto na Champions, venceram o Gent (2-0) e o St. Truiden (3-0), respetivamente, na 13.ª jornada do campeonato belga de futebol.

Os remates certeiros do marfinense Jean Lazare Amani, apontado quando decorria o minuto 12, e de Dante Vanzeir, aos 82, revelaram-se suficientes para o Union Saint-Gilloise somar em casa o quinto triunfo seguido na prova, partilhando o terceiro lugar com os mesmos 28 pontos do Club Brugge.

Em Bruges, o médio Hans Vanaken colocou os anfitriões no comando da partida, aos 21 minutos, e, já em superioridade numérica, depois de Konaté ter sido expulso nos visitantes, aos 63, Yaremchuk (66), ex-Benfica, e Skov Olsen (71) dilataram o triunfo.

No Grupo D da Liga Europa, os belgas lideram com 10 pontos, contra os sete dos bracarenses, que são segundos, e na próxima jornada vão a Berlim defrontar o Union, terceiro, com menos um. O Malmö é último ainda com zero.

Já na Champions, os azuis e brancos, que seguem no segundo posto, com seis pontos, defrontam na próxima ronda da poule B precisamente o Club Brugge, na Bélgica, que é primeiro posicionado, com 10, e já assegurou um lugar nos "oitavos".