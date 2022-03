Adversários das equipas portuguesas: Liverpool num mundo à parte, já o Rangers...

Fosso entre o Liverpool e o Benfica é significativo, mas entre Rangers e Braga há um maior equilíbrio.

Se o histórico entre Liverpool e Benfica até se encontrar equilibrado, com cinco vitórias para os ingleses e três para os portugueses, o mesmo não se pode dizer do valor de mercado dos dois plantéis.

Recheado com a nata do futebol mundial, o grupo às ordens de Jurgen Klopp vale impressionantes 889 M€, enquanto o dos encarnados fica-se pelos 266 M€, suficiente para liderar as contas da Liga Bwin: Sporting (261,2 M€) e FC Porto (259,3 M€) surgem logo atrás. Os dados recolhidos no portal "Transfermarkt" também indicam que, nas contas da Premier League o plantel do Liverpool só é batido pelo do campeão Manchester City, que está avaliado em 977,3 M€.