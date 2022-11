Adversário do Sporting: Midtjylland cai nos oitavos de final da Taça dinamarquesa

Redação com Lusa

O Midtjylland, afastado em agosto da fase de grupos da Liga dos Campeões pelo Benfica, vai jogar com o Sporting no play-off de acesso aos oitavos de final na Liga Europa, em fevereiro.

O Midtjylland perdeu esta quinta-feira na casa do Viborg nos oitavos de final da Taça dinamarquesa, por 3-1, com o adversário do Sporting na Liga Europa a ser afastado da prova.

A formação da casa entrou forte e chegou à vantagem de três golos ainda na primeira parte, com golos de Sondergaard (14'), Burgy (19') e Said (36'), e o melhor que o Midtjylland conseguiu foi reduzir, aos 53', por Isaksen.

