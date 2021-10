Adversário do Sporting: Besiktas supera Galatasaray no dérbi de Istambul

Com este triunfo, o Besiktas ocupa o terceiro posto, em igualdade pontual com Hatayspor e Alanyaspor

O Besiktas, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, regressou aos bons resultados no campeonato turco, ao vencer em casa o Galatasaray por 2-1, no dérbi de Istambul, referente à 10.ª jornada.

Depois sair derrotado do campo do vizinho Basaksehir (3-2), na última ronda da prova, e de outro desaire, mas para a Champions, na receção aos leões (4-1), a equipa comandada por Sergen Yalçin até esteve em desvantagem no Vodafone Park, face ao golo inaugural da autoria do romeno Cicaldau, à passagem do minuto 35.

Pouco depois, aos 39, o canadiano Cyle Larin, que tinha marcado ao Sporting, voltou a mostrar-se de "pé quente", restabelecendo a igualdade no marcador, e viria mesmo a tornar-se na grande figura do desafio, ao fazer o "bis", aos 64.

Com este triunfo, o Besiktas ocupa o terceiro posto, em igualdade pontual com Hatayspor, segundo colocado, e Alanyaspor (quarto), todos com 20, a quatro do líder isolado Trabzonspor. Já o Galatasaray, que hoje desperdiçou uma grande penalidade pelo recém-entrado Mostafa Mohamed (81), é oitavo, com 17.