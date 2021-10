Adversário do Sporting: Ajax vence Heerenveen e lidera nos Países Baixos

O Grupo C da Liga dos Campeões é liderado pelo Ajax, em igualdade pontual com os alemães do Borussia Dortmund

O Ajax, adversário do Sporting no Grupo C da Liga dos Campeões, venceu por 2-0 em casa do Heerenveen, para a nona jornada, e lidera o campeonato dos Países Baixos.

Os golos do Ajax foram marcados pelo costa-marfinense Sébastien Haller, aos 24 minutos, e pelo brasileiro David Neres, aos 75.

O Ajax lidera a "Eredivisie" com 22 pontos, enquanto o Heerenveen ocupa provisoriamente a sétima posição, com 13, embora com mais um jogo dos que os seus adversários mais diretos.

Os turcos do Besiktas e o Sporting, que se defrontam no mesmo dia para a terceira ronda do Grupo C, ocupam as posições seguintes ainda sem qualquer ponto.