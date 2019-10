Adversário do FC Porto: Young Boys assume liderança na Suíça

O Young Boys, que já perdeu por 2-1 no Estádio do Dragão, mas lidera o Grupo G da Liga Europa, assumiu também o comando do campeonato suíço

O Young Boys, adversário do FC Porto na Liga Europa, subiu à liderança do campeonato suíço, ao vencer por 4-2 na receção ao Thun e beneficiar da derrota do Basileia, anterior comandante, na 12.ª jornada.

O Thun até marcou primeiro, aos 24 minutos, por Tosetti, mas o Young Boys virou o resultado ainda antes do intervalo, com golos de Ngamaleu (26) e Nsame (43), dilatando a vantagem na segunda parte, com um 'bis' de Assale (50 e 69), antes de Kablan reduzir para os visitantes, aos 87, de grande penalidade.

O Young Boys assumiu o comando do campeonato suíço, com dois pontos de vantagem sobre o Basileia, que hoje perdeu por 3-2 no reduto do Zurique.