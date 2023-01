Adversário do FC Porto prepara limpeza: conheça os planos

Inter vai mudar várias peças no plantel. Lukaku e Acerbi não devem ficar e figuras do clube, como Skriniar, Correa ou Stefan de Vrij, não devem renovar

O Inter de Milão, adversário do FC Porto nos oitavos da Champions, prepara uma remodelação no final da temporada, depois de uma primeira metade com muitos altos e baixos. Há figuras importantes apontadas à saída.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, o clube de Milão espera que as cedências de Lukaku e Acerbi não passem de isso mesmo: cedência por um ano, mesmo que o belga tenha obrigado a um forte investimento. O avançado tem sofrido várias lesões e passado mais tempo no departamento médico do que no relvado.

Para além da saída de figuras algo secundárias, como Gagliardini e D"Ambrosio, o Inter deve também perder, em final de contrato, um par de jogadores muito importantes, como são os casos de Milan Skriniar ou Stefan de Vrij.

Correa ou Dumfries são escolhas habituais de Inzaghi, mas não convencem de forma clara e, por isso, devem estar no mercado a partir do próximo verão.