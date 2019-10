Adversário do FC Porto na Liga Europa apresenta novo treinador

Experiente Dick Advocaat assume o leme do Feyenoord.

O holandês Dick Advocaat vai treinar o Feyenoord até final da temporada, sucedendo a Jaap Stam, anunciou esta quarta-feira o adversário do FC Porto na Liga Europa.

Advocaat, de 73 anos, regressa assim a um clube que já representou (foi consultor do técnico Giovanni Van Bronckhorst há três anos), dizendo que pretende ajudar a equipa, tal como fez em 2016.

"Se puder ajudar o clube, vou fazê-lo com gosto, tal como fiz em 2016 quando as coisas não estavam a correr bem ao Giovanni van Bronckhorst. Espero encontrar-me com a equipa amanhã [quarta-feira] e estar em campo com eles", disse, citado por um comunicado publicado na página oficial do Feyenoord.

A carreira de Advocaat como treinador principal começou em 1987, contando com passagens por clubes como os holandeses do PSV e do Sparta de Roterdão, os turcos do Fenerbahçe, os escoceses do Rangers e os russos do Zenit, entre outros. Também orientou seleções como a Holanda, Rússia, Coreia do Sul, Bélgica e Sérvia.

O Feyenoord ocupa o 12.º lugar da Liga holandesa, com 14 pontos, a 15 do líder Ajax. Na Liga Europa, os holandeses são últimos classificados do grupo G, com três pontos, a um de FC Porto e Rangers, e a três do líder Young Boys.