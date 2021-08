Adversário do FC Porto na Champions muito perto de garantir Bakayoko

Soccer Football - Serie A - AC Milan v Inter Milan - San Siro, Milan, Italy - March 17, 2019 AC Milan's Tiemoue Bakayoko celebrates scoring their first goal REUTERS/Daniele Mascolo

Médio deve ser emprestado até 2023, com cláusula de compra

Tiemoué Bakayoko deve estar muito perto de regressar ao Milan. O médio, que passou por San Siro num passado recente, está perto de ser reforço para Pioli para os próximos dois anos...pelo menos.

Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, o Chelsea deve emprestar o centrocampista por dois anos, com o Milan a ficar com uma cláusula de compra de 20 milhões.

Bakayoko, de 27 anos, jogou em 2018/2019 com as cores do AC Milan, saindo ao fim de uma temporada com mais de 40 partidas disputadas. Regressa agora para jogar Champions, num grupo que muitos já apelidam da morte.