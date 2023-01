Adversário do FC Porto na Champions associado ao Manchester United

Edin Dzeko termina contrato com o Inter já no próximo verão. É mais um nome a ser associado aos red devils, depois de João Félix ou de Wout Weghorst

O Manchester United, como o próprio Ten Hag já confirmou, está à procura de um novo avançado, depois da saída de Cristiano Ronaldo. Edin Dzeko, figura do Inter e adversário do FC Porto nos oitavos da Champions, pode vir a ser o escolhido.

De acordo com o Daily Mail, o bósnio termina contrato com o Inter já no próximo verão, um argumento que poderá fazer com que os responsáveis dos red devils avancem para a sua contratação.

Nos últimos dias, o nome de Wout Weghorst, figura dos Países Baixos no Catar, foi dado como provável substituto de Cristiano Ronaldo no ataque de Old Trafford.