Redação com Lusa

O Inter defronta o FC Porto em 14 de março, no Estádio do Dragão, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

O Inter, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, venceu em casa por 2-0 o Lecce, para a 25.ª jornada da Serie A, e segue na segunda posição a 15 pontos do líder Nápoles.

O primeiro golo do encontro foi marcado pelo arménio Henrikh Mkhitaryan (1-0), aos 29 minutos, na finalização de um rápido lance de contra-ataque conduzido pelo alemão Robin Gosens e que contou ainda com a colaboração de Nicòlo Barella.

O Inter, que vinha de uma derrota em casa do Bolonha (1-0), aumentou a vantagem para 2-0 por Lautaro Martínez, aos 53 minutos, num lance em que o argentino contou com a assistência do neerlandês Denzel Dumfries.

Tirando partido da derrota do líder Nápoles em casa frente à Lázio (1-0), na sexta-feira, o Inter, que ocupa a segunda posição da tabela classificativa, agora com 50 pontos, reduziu para 15 a diferença para o comandante da Série A.

A formação milanesa manteve ainda em dois pontos a vantagem para a Lázio, terceira classificada, com 48 pontos, enquanto o Lecce, que somou a segunda derrota consecutiva no campeonato, ocupa a 15.ª posição, com 27 pontos.

O Inter defronta o FC Porto em 14 de março, no Estádio do Dragão, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que pende favoravelmente para a equipa italiana, após o triunfo por 1-0 no Giuseppe Meazza.