Adversário do FC Porto: Inter esmaga Bolonha e sobe aos lugares de Champions

O adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões não deu hipóteses ao Bolonha, goleando por 6-1.

O Inter, adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, goleou esta quarta-feira por 6-1 na receção ao Bolonha, e subiu ao quarto lugar da Serie A, o primeiro que concede uma vaga na próxima edição da liga milionária.

O jogo até começou da pior forma para os comandados de Simone Inzaghi, com o defesa grego Charalampos Lykogiannis a colocar os visitantes em vantagem aos 22 minutos.

A resposta nerazzurri só demorou quatro minutos, com o Edin Dzeko a repor a igualdade, sendo que Federico Dimarco (36') e Lautaro Martínez (42'), com o intervalo à porta, trouxeram mais tranquilidade ao Giuseppe Meazza.

A segunda parte ficou marcada por mais três golos do Inter, com Dimarco a bisar aos 48 minutos, seguido de uma grande penalidade convertida com sucesso por Hakan Çalhanoglu (59') e de uma última finalização certeira de Robin Gosens, aos 76'.

O Inter subiu desta forma ao quarto lugar da Serie A, com os mesmos 27 pontos que soma a Lázio (ainda vai jogar nesta jornada com o Monza) e mais um do que a Roma (sexta), treinada por José Mourinho e que empatou hoje com a Sassuolo (1-1). Já o Bolonha segue na 13.ª posição, com 16 pontos.