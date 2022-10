Adversário do FC Porto: Atlético de Madrid vence Girona com bis de Correa

João Félix foi lançado por Diego Simeone aos 74 minutos.

O Atlético de Madrid, adversário do FC Porto no Grupo B da Liga dos Campeões, venceu este sábado por 2-1 na receção ao Girona, em jogo da oitava jornada da LaLiga.

Ángel Correa, avançado colchonero, logo aos cinco minutos, abriu o marcador e, aos 48', aproveitou um erro colossal de Juan Carlos, guarda-redes adversário, para bisar na partida. Aos 66' chegou a resposta catalã, por intermédio do avançado espanhol Rodrigo Riquelme, que acabou por ser insuficiente.

Nota ainda para João Félix, que começou a partida no banco de suplentes e foi lançado aos 74', ficando em branco.

Os comandados de Diego Simeone ascendem provisoriamente ao quarto lugar da LaLiga, com 16 pontos, menos três do que somam os líderes Barcelona e Real Madrid (ambos ainda vão jogar esta jornada). Já o Girona segue na 13ª posição, com sete pontos.