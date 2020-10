Adversário do Braga na Liga Europa derrotado na Grécia

epa08715063 A handout photo made available by UEFA of special guest Italian coach Ciro Ferrara showing the ticket of AEK Athens during the UEFA Europa League 2020/21 Group Stage Draw at the UEFA Headquarters, the House of European Football, in Nyon, Switzerland, 02 October 2020. EPA/Harold Cunningham / UEFA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

O AEK Atenas perdeu por 1-0 no terreno do Atromitos

O AEK Atenas, primeiro adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, foi hoje derrotado por 1-0 no terreno do Atromitos, em jogo da quarta jornada da Liga grega de futebol.

Um golo de Dimitrios Goutas, aos 24 minutos, após assistência do brasileiro Rodrigo Galo, deu a vitória ao Atromitos na receção à formação ateniense, que alinhou de início com Hélder Lopes, Paulinho e André Simões e ainda contou com Nelson Oliveira, a partir dos 66.

A formação comandada pelo italiano Massimo Carrera, que visita o Sporting de Braga na primeira jornada do Grupo G, em 22 de outubro, jogou praticamente uma hora em inferioridade numérica, devido à expulsão de Mandalos, com cartão vermelho direto.

Com este resultado, o AEK ocupa o quarto lugar, com seis pontos, menos um do que o Olympiacos, de Pedro Martins, ambos com menos um jogo, e menos dois do que o PAOK, de Abel Ferreira. O Aris lidera a competição com 10 pontos, enquanto o Atromitos segue no quinto posto, com cinco.