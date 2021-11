Adversário do Braga: Midtjylland perde, mas mantém liderança na Dinamarca

Redação com Lusa

Midtjylland perde com Aarhus, mas mantém liderança na Liga dinamarquesa

O Midtjylland, próximo adversário do Braga na Liga Europa, foi derrotado por 3-0 pelo Aarhus, em jogo da 15.ª jornada da Liga dinamarquesa, mas mantém a liderança da prova.

A formação de Herning, que em 25 de novembro recebe o Braga, em jogo da quinta jornada do grupo F da Liga Europa, lidera a competição nacional com cinco pontos de vantagem sobre o FC Copenhaga, que ainda hoje defronta o Silkeborg.

O Midtjylland, que perdeu em Braga por 3-1, segue na terceira posição do grupo F da competição europeia, com cinco pontos, menos quatro do que o Sporting de Braga, que lidera a "poule".