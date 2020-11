Adversário do Benfica: Standard Liège empata

O Standard Liège, adversário do Benfica no Grupo D na Liga Europa, empatou sem golos na deslocação ao terreno do Anderlecht, em encontro da 14.ª jornada da liga belga.

Depois da vitória europeia conseguida a meio da semana, com os polacos do Lech Poznan (2-1), a formação de Liège continua sem triunfar no campeonato interno, tendo somado o terceiro empate seguido.

Com 24 pontos, o Standard ocupa a quarta posição no campeonato, liderado por Beerschot e Genk, ambos com 28, enquanto o Anderlecht é sétimo, com 22.

O confronto com o Benfica, que encerra a fase de grupos, está agendado para 10 de dezembro, no estádio Sclessin, em Liège, sendo que as hipóteses de seguir em frente são muito reduzidas, uma que os "encarnados" e Rangers lideram a "poule", com oito pontos, mais cinco do que belgas e polacos, ao fim de quatro jornadas.