Adversário do Benfica reforça baliza com campeão mundial de sub-17

Josef Bursik, de 22 anos, assinou por quatro épocas e meia com o Club Brugge.

O Club Brugge, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, anunciou este sábado a contratação do guarda-redes inglês Josef Bursik, que alinhava no Stoke City, do segundo escalão do futebol inglês.

O guarda-redes, de 22 anos, assinou por quatro épocas e meia, não tendo sido divulgado o valor da transferência.

Josef Bursik já não jogou na ronda de hoje e termina a época no Stoke City com 16 jogos disputados.

Em penúltimo no Championship, e pressionado para vender, o Stoke City abre mão de um dos seus ativos mais promissores: Bursik foi campeão do Mundo sub-17 e é presença regular nas seleções jovens.

Bursik, que até aos 17 anos jogou pelo Wimbledon, foi titular na última época e no arranque da atual temporada, mas acabou por perder o lugar para o irlandês Jack Bonham.

