Adversário do Benfica na Liga Europa goleia na Polónia

Redação com Lusa

Lech Poznan bateu o Piast Gliwice por 4-1

O Lech Poznan, primeiro adversário do Benfica na Liga Europa, impôs-se hoje por 4-1 no terreno do lanterna-vermelha Piast Gliwice, em jogo da sexta jornada da Liga polaca de futebol.

A formação do médio português Pedro Tiba, que alinhou durante os 90 minutos, construiu o resultado na primeira parte, com golos de Moder e do espanhol Dani Ramirez, aos seis e 43 minutos.

A goleada foi consolidada com os tentos de Marchwinski e do georgiano Kacharava, que começaram o jogo no banco de suplentes, aos 61 e 74, este último na conversão de uma grande penalidade, enquanto o Piast Gliwice reduziu, aos 88, também através de um castigo máximo cobrado por Zyro.

O Lech Poznan, que tem cinco jogos disputados, ocupa o sexto lugar da classificação, com oito pontos, menos cinco do que os líderes, Raków Czestochowa e Górnik Zabrze.

O Benfica visita o Lech Poznan na primeira jornada do Grupo D, em 22 de outubro, e recebe os polacos na quinta jornada, em 03 de dezembro.