Adversário do Benfica na Champions em crise: "Isto foi muito mau"

Club Brugge empatou no dérbi com o Cercle.

Furioso pelo empate (2-2) do Brugge no dérbi frente ao Cercle, para a ronda 26 do campeonato belga, o treinador Scott Parker disparou duras críticas aos jogadores. "Isto foi muito mau! Fomos inferiores a todos os níveis. A jogar assim não se ganha nem na Champions, nem na Premier League , nem na liga belga", atirou.

Poucos dias após o desaire, em casa, com o Benfica (0-2), na primeira mão, o Club Brugge esteve por duas vezes em vantagem, com golos de Noa Lang (18 minutos) e Casper Nielsen (71), mas permitiu a igualdade do Cercle, através de Denkey (51) e Thibo Sommers (78).

O Club Brugge segue com 43 pontos e na quarta posição, a última que garante presença na fase de apuramento do campeão da Liga belga, que é liderada pelo Genk, com 53, enquanto o Cercle Brugge é oitavo colocado, com 36.

Benfica e Club Brugge vão disputar o encontro da segunda mão dos "oitavos" da Liga dos Campeões no dia 7 de março, no Estádio da Luz, em Lisboa.