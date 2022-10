Adversário do Benfica: Mbappé dá vitória ao PSG e Renato Sanches sai lesionado

Redação com Lusa

Mbappé dá vitória ao Paris Saint-Germain antes da visita ao Benfica

Kylian Mbappé saiu do banco para dar a vitória ao Paris Saint-Germain na receção ao Nice (2-1), em jogo da nona jornada da Ligue 1, antes de os parisienses visitarem o Benfica.

Com Vitinha no onze de Christophe Galtier, e Mbappé poupado, a equipa da casa desbloqueou o equilíbrio que se manteve ao longo do encontro aos 29 minutos, quando o argentino Lionel Messi cobrou, de forma magistral, um livre direto à entrada da área.

A entrada no segundo tempo penalizou os parisienses, que sofreram o empate aos 47 minutos, obrigando o treinador a fazer entrar Mbappé, aos 59, para o lugar do jovem Hugo Ekitike, bem como o português Nuno Mendes.

A equipa parisiense melhorou e, já com Renato Sanches em campo, desde os 72 minutos, chegou ao golo da vitória graças à ação de Mbappé, que finalizou uma jogada de Mukiele em que Vitinha também participou.

Sanches viria a sair lesionado aos 88 minutos, precisamente na partida em que fazia o regresso após lesão, e deu o lugar a Danilo Pereira, que ajudou a segurar os três pontos e manter a invencibilidade na liga, apenas com um empate no trajeto até aqui.

O PSG chegou aos 25 pontos, mais dois do que o Marselha, e segue como titular isolado, após conseguir a quinta vitória seguida na Ligue 1, de que é campeão em título. O Nice é 13.º, com oito.

Antes de voltar a jogar para o campeonato, o campeão francês visita Lisboa na quarta-feira, para se bater com o Benfica na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.