Adversário do Benfica irritado com Skriniar após visita aos médicos do PSG

Central eslovaco está em final de contrato com o Inter e terá um acordo para reforçar o PSG no verão, a custo zero.

Com os quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Benfica, no horizonte, o Inter não está nada satisfeito com Milan Skriniar, central eslovaco que está em final de contrato e terá um acordo para reforçar o PSG, a custo zero, no próximo verão.

De acordo com o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", o defesa, que encontra-se a recuperar de uma lesão nas costas, viajou na segunda-feira para Bordéus, onde se encontrou com médicos do PSG.

Numa altura decisiva da época, a viagem de Skriniar, de 28 anos, não terá caído nada bem aos dirigentes do Inter, que acusam o jogador de falta de compromisso com a equipa, após já ter falhado os últimos quatro jogos do campeonato devido a lesão.

O Inter visita o Benfica no dia 11 de abril, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, sendo que o segundo jogo, em Milão, está marcado para o dia 19.