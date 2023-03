Adversário do Benfica e carrasco do FC Porto no pódio de equipas mais vistas em Itália

Inter é a terceira formação mais vista em Itália, mas não chega ao milhão de telespectadores, ao contrário de Milan e Juventus, a formação que reúne mais pessoas à volta da televisão

O Inter de Milão, adversário do Benfica e carrasco do FC Porto na Champions, é a terceira equipa mais vista em Itália.

De acordo com um estudo feito pela Auditel, os nerazzurri reúnem, por partida, 955 mil pessoas à frente da televisão. À frente, apenas o rival da cidade Milan e a Juventus, as duas únicas formações italianas que têm, em média, mais de um milhão de telespectadores por jogo.

Leia também Internacional Mulher responde a Dani Alves: "Uns vão às exclusivas, outras continuam finas..." Internacional brasileiro está detido preventivamente desde 20 de janeiro, após ter sido acusado de violar uma mulher numa casa de banho de uma discoteca em Barcelona e terá escrito uma carta à mulher Joana Sanz, que avançou recentemente com um pedido de divórcio.

A Roma, comandada por José Mourinho, é a quinta equipa mais vista do futebol transalpino, com pouco mais de 933 mil pessoas por jogo. A Salernitana, do português Paulo Sousa, tem uma média de 350 mil telespectadores, no 17º lugar.