Adversário do Benfica de olho num avançado do Chelsea

Pierre-Emerick Aubameyang deve abandonar Stamford Bridge e a rescisão antes do final da época não está colocada de parte

Pierre-Emerick Aubameyang continua sem convencer. Pouco utilizado, o gabonês também tem marcado passo fora dos relvados, como a ida a Barcelona para o clássico que terá caído mal muito mal no Chelsea. A saída, portanto, é o mais provável e o Inter estará atento.

A informação é da La Gazzetta dello Sport, que revela que os nerazzurri, adversários do Benfica nos quartos da Champions, têm o avançado gabonês como um objetivo para o próximo verão.

Com uma passagem curta pelo lado mais vermelho de Milão, no final do seu processo de formação, em 2007, Aubameyang já foi, nas últimas semanas, associado, também, ao Milan, outro clube que deve reforçar a frente de ataque.

Apesar de ter contrato até 2024, o que parece mais ou menos certo é a saída de Aubameyang do Chelsea, que até não coloca fora de parte uma eventual rescisão, tal a pouca importância desportiva do jogador e os casos fora do relvado.