Adversário do Benfica: Brugge volta a vencer quase três meses depois

O Club Brugge, que foi adversário do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões, vencendo no Dragão (4-0) e perdendo em casa (4-0), recebe o Benfica em 15 de fevereiro, e visita o Estádio da Luz em 7 de março.

O Brugge, tricampeão belga e adversário do Benfica na Liga dos Campeões, regressou às vitórias, depois de estar sete jogos sem vencer, entre Taça e campeonato.

A equipa, que não vencia desde 9 de novembro, em jogo da Taça, trocou até de treinador, com o inglês Scott Parker a assumir no início de janeiro a equipa, pouco depois de despedir o técnico Carl Hoefkens.

Mesmo assim, foi preciso esperar até este domingo para a equipa regressar às vitórias, em casa do Waregem (2-1), equipa em zona de descida e ficou reduzida a 10, por expulsão de Lopez aos 85 minutos, e quando o Club Brugge já vencia por 2-1.

Noa Lang, aos sete minutos, e Hans Vanaken, aos 45+6, marcaram para o Club Brugge, e Alioune Ndour fez o golo do Waregem, aos 32 minutos.

No campeonato belga, a equipa é quarta classificada, a distantes 15 pontos do líder Genk, e com mais dois jogos disputados.

O Club Brugge, que foi adversário do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões, vencendo no Dragão (4-0) e perdendo em casa (4-0), recebe o Benfica em 15 de fevereiro, e visita o Estádio da Luz em 7 de março.