Adversário do Benfica: Brugge empata na Liga belga

O Benfica, que venceu o Grupo H joga o primeiro jogo dos oitavos na Bélgica, em 15 de fevereiro de 2023, e o segundo na Luz, em 7 de março.

O Club Brugge, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, empatou na receção ao Antuérpia (2-2), para a 17.ª jornada da Liga belga.

Em Bruges, o defesa central Mechele inaugurou o marcador aos 34 minutos, uma vantagem que foi dilatada já no segundo tempo, por Noa Lang (62), mas que acabou por ser anulada num espaço de três minutos, face aos remates certeiros de Michael Frey (75) e Vincent Janssen (78), de penálti.

Este resultado deixa os locais no terceiro posto, com 33 pontos, menos dois do que o segundo colocado Antuérpia. O Genk, que ainda hoje visita o Anderlecht, é o líder isolado, com 43.

