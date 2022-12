Adversário do Benfica: Brugge anuncia novo treinador

Estava sem clube desde que foi despedido do Bournemouth no seguimento de uma derrota por 9-0 frente ao Liverpool, no final de agosto.

O inglês Scott Parker é o novo treinador do Club Brugge, substituindo Carl Hoefkens, anunciaram os belgas, adversários do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Esta será a terceira experiência do antigo internacional inglês como treinador principal sénior, depois de iniciar o seu percurso no Fulham, em 2018/19, e ter conduzido o Bournemouth da segunda divisão inglesa à Premier League.

Scott Parker, de 42 anos, estava sem clube desde que foi despedido do Bournemouth no seguimento de uma derrota por 9-0 frente ao Liverpool, no final de agosto.

O treinador inglês sucede no banco do Club Brugge a Carl Hoefkens, cuja saída foi oficializada há três dias, na sequência de uma série de maus resultados.

Como jogador, Scott Parker representou, entre outros, Chelsea, Newcastle, West Ham, Tottenham - onde começou o seu percurso no "banco", como treinador dos sub-18 -, antes de acabar a carreira no Fulham, em 2015/16.

O Club Brugge recebe o Benfica a 15 de fevereiro de 2023, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e retribui a visita dos "encarnados" a 07 de março, na segunda mão, na Luz.