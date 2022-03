Adversário do Benfica: Ajax vence à justa na visita ao Cambuur

Em jogo da 26ª jornada da Eredivisie, o Ajax cimentou a liderança do campeonato com uma vitória fora por 2-3 no terreno do Cambuur, num jogo que antecede a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, diante do Benfica

Apesar de ter arrecadado os três pontos na visita ao Cambuur, o jogo esteve muito longe de ser tranquilo para a formação neerlandesa, que teve uma primeira parte positiva, ao amealhar uma vantagem de dois golos graças a Dusan Tadic, aos 3, e Sébastian Haller, aos 40.

No segundo tempo, o conjunto da casa diminuiu a desvantagem aos 48, por intermédio de Issa Kallon e deixou tudo empatado a dez minutos do fim, por Patrick Joosten. O golo da vitória do Ajax chegaria já no tempo de compensação, com Ryan Gravenberch, aos 90+2, a selar o triunfo do líder, que passa a somar 63 pontos na tabela, mais cinco do que o perseguidor direto, PSV (tem um jogo a menos).

A vitória suada em Cambuur antecede a receção do Ajax ao Benfica, na terça-feira, no segundo jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões, após o empate registado na primeira mão, no Estádio da Luz, por 2-2.