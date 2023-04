Adversário de Haaland revela sobre norueguês: "Dá uns beliscões aqui e ali"

Avançado do Manchester City analisado por Ben Mee, central do Brentford, que fez companhia a Jamie Carragher na posição de comentador

Melhor marcador destacado da Premier League, Erling Haaland tem sido um autêntico terror para os defesas, em Inglaterra. Ben Mee, do Brentford, contou como é defrontar uma das figuras da competição.

"Dá uns beliscões aqui e ali de vez em quando, e eu também já lhe dei. Mas foi mais ele. Na verdade não me importo, até é algo que me agrada", revelou o central dos londrinos, no papel de comentador, na Sky Sports.

Em 28 jogos, o avançado norueguês, do Manchester City, leva 32 golos. O segundo melhor marcador da Premier é Harry Kane, com 23...