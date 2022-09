Adversário do Benfica: ultras criticam postura do capitão da Juventus

Adeptos da Vecchia Signora não gostaram da postura de Leonardo Bonucci na derrota com o Monza (0-1).

O ambiente no seio da Juventus, adversária do Benfica no Grupo H da Liga dos Campeões (encarnados venceram em Turim por 2-1), anda tudo menos harmonioso.

A Vecchia Signora somou apenas duas vitórias esta temporada, nenhuma na prova milionária, e os ultras do clube criticaram esta quarta-feira a atitude demonstrada por Leonardo Bonucci, central e capitão da equipa, na derrota na visita ao Monza (0-1), na sétima jornada da Serie A.

"Somos confrontados com cenas que não compreendemos e que achamos ridículas e pensadas por alguém que se vê como um líder mas age como uma vítima de sacrifício. Bonucci nunca foi um líder e nunca o será", começam por acusar, por via de um comunicado nas redes sociais.

"Um bom soldado não faz um bom general e levar os jogadores na direação da curva, como cordeiros para o sacrifício é simplesmente absurdo e dá azo a um complexo de vítima. O papel dos ultras, os verdadeiros, é apoiar a equipa. Quanto aos protestos, vai existir tempo para isso no final da época", completa a claque Curva Sud Juventus.

A Juventus ocupa o sétimo posto do campeonato italiano com dez pontos, a sete de distância dos líderes Nápoles e Atalanta. Na Liga dos Campeões, o conjunto comandado por Massimiliano Allegri ainda procura os primeiros pontos, após desaires na deslocação ao PSG e na receção ao Benfica, ambos por 2-1.