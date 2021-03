Adriano vende mansão por valor milionário e muda-se para hotel de luxo

Antigo internacional brasileiro mudou-se para uma suíte presidencial no ​​​​​​​Grand Hyatt, no Rio de Janeiro.

O antigo internacional brasileiro, Adriano, vendeu a mansão onde vivia, por 1,35 milhões de euros, e mudou-se para um hotel de luxo. Da casa que vendeu, apenas retirou os troféus conquistados e alguns itens pessoais.

Segundo a imprensa brasileira, com a mudança e enquanto não encontra outra casa para viver, o antigo avançado decidiu instalar-se na suíte presidencial do Grand Hyatt Hotel, no Rio de Janeiro, onde paga 12 mil euros por mês.

A suíte onde está instalado tem 145 metros quadrados, com sala de estar e de jantar, cozinha gourmet, closet independente, casa de banho espaçosa com banheira de imersão, televisão e chuveiro separados e uma varanda ampla, com vista para o mar.

De acordo com os meios de comunicação brasileiros, a escolha de Adriano foi de se manter hospedado no hotel em vez de algum um apartamento.

A escolha do hotel está também relacionada com o facto de poder receber amigos, sem incomodar os vizinhos.