Adriano "Imperador" apanhado a conduzir sem carta no Brasil

Adriano, no Giuseppe Meazza, em 2017

Ex-internacional brasileiro e jogador do Inter foi mandado parar, esta semana, pela polícia brasileira, revela este sábado o jornal A Marca. Sem carta de condução, o antigo futebolista também recusou fazer o teste do balão e enfrenta, pelo menos, uma multa pesada

Adriano Ribeiro, mais conhecido como "Imperador" dos tempos no Inter de Milão e na seleção brasileira, enfrenta, no mínimo, o pagamento de uma multa após ter sido mandado parar pela polícia canarinha.

Sem carta de condução e após recusar soprar no balão para avaliar os níveis alcoólicos, os agentes não detiveram o ex-jogador, permitindo que Adriano esperasse pela vinda de um amigo para lhe recolher o carro.

Este é o encontro mais recente com a lei do antigo jogador de 49 anos, que se aposentou em 2016, com um total de 207 golos em 430 jogos.