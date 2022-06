"Adoraria contratar Cavani. Seria um presente incrível para a cidade"

Presidente da Salernitana volta a falar do avançado uruguaio.

Em final de contrato com o Manchester United, Edinson Cavani vai rumar de ares na próxima temporada e em Salernitana continuam a sonhar com o avançado. Danilo Iervolino, dirigente máximo do clube da Serie A, voltou a falar sobre uma eventual contratação do avançado.

"Adoraria contratar Cavani como jogador livre. Seria um presente incrível para a cidade de Salernitana", afirmou, em declarações reproduzidas pelo Corriere dello Sport.

Cavani, também devido a motivos físicos, protagonizou uma época cinzenta no United, com apenas dois golos marcados em 20 jogos. Representou ainda PSG, Nápoles, Palermo e Danubio, este último do Uruguai.

Iervolino já tinha abordado a possibilidade de garantir Cavani no mês passado.